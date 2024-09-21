شكرا لقرائتكم خبر عن دايموند يعتذر عن عدم مواجهة طلائع الجيش ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر فريق دايموند عن عدم مواجهة طلائع الجيش ودياً الثلاثاء المقبل، ليبحث الجهاز الإداري للفريق عن ودية أخرى فى نفس الموعد استعداداً للموسم الجديد.

واستقر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على دخول فريقه معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية لمدة 12 يوماً فى الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل، تتخلله بعض المباريات الودية متدرجة المستوى.

وتعاقد طلائع الجيش مع الخماسى باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، بالإضافة لتمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة في الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء اعارتهم.

وسجل طلائع الجيش 24 لاعباً في قائمته الأولى باتحاد الكرة هم: "محمد شعبان وعمر رضوان وحسن مجدى وخالد سطوحى وعمرو طارق ومحمد دياب ومحمد فتح الله وأحمد متعب وفريد شوقى وعبد الرحمن زولا وعلى حمدى وحميد ماو وأحمد سمير وأحمد الشيخ ومحمد هانى وكريم طارق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وجودوين شيكا والسيد أبو أمنة وكريم حلاوة مع ثلاثى فريق 2003 خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن عبد العاطى".



وتأكد بقاء الثلاثى النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش والغينى موسى دياورا لاعب خط وسط الفريق، والتنزانى حميدو ماو لاعب الفريق بالموسم الجديد



وتمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع ببقاء الثلاثى في صفوف الفريق بالموسم الجديد بعد حالة الغربلة التى تشهدها قائمة الأجانب بصفوف فريقه.