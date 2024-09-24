توتي: "فخور باللعب مع محمد صلاح"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي أنه فخور باللعب إلى جانب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي.



وخاض مو صلاح تجربة احترافية ناجحة ضمن صفوف روما الإيطالي، حيث تواجد مع توتي في الفريق ذاته خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، قبل انتقاله لصفوف ليفربول بعد ذلك.

تأتي تصريحات توتي خلال المؤتمر الصحفي في مصر من أجل افتتاح مدرسة لرعاية الموهوبين بـ كرة القدم في مصر والشرق الأوسط.

وتحدث توتي عن فترة تواجده مع صلاح، فقال: "كنت فخور باللعب بجوار أفضل لاعبى العالم وهو محمد صلاح، والذي تربطني به علاقة صداقة قوية وهو شخص رائع ومميز ومتواضع ويساعد الجميع وهو من أفضل النجوم على مستوى العالم الآن".

وشدد الإيطالي على أنه سعيد للغاية بافتتاح المدارس الرياضية فى مصر والشرق الأوسط باسمه لاكتشاف مواهب جديدة تكمل المسيرة -حسبما عبر.

وأشار توتي خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه يعتز بالتواجد في مصر، حيث وجه الشكر إلى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على منحه الفرصة للتواجد هنا.