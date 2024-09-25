مانشستر سيتي يعبر واتفورد بصعوبة في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا من تحقيق فوزا صعبا علي مُنافسه فريق واتفورد بنتيجة 2-1، وذلك في ثالث جولات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحُترفة.

وافتتح مانشستر سيتي التهديف عن طريق اللاعب جيريمي دوكو في الدقيقة 5، وجاء الهدف بعد تمهيد رائع من دوكو لنفسه، قبل أن يُسدد الكرة بقوة في شباك المُنافس.

وأضاف ماتيوس نونيز الهدف الثاني للسيتيزنز في الدقيقة 38 من اللقاء، وجاء الهدف بعد تسديدة أرضية مُـتقنة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح توم آيس في تقليص الفارق بتسجيل هدف لصالح واتفورد في الدقيقة 86، وجاء الهدف بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وحرص بيب جوارديولا على إشراك عدد من اللاعين الذين لا يُشاركون بصفقة مُستمرة مع الفريق، مثل الحارس ستيفان أورتيجا.

وسيعرف مانشستر سيتي مُنافسه في الجولة الرابعة حينما تُقام القرعة في أعقاب انتهاء مُباريات الجولة الثالثة يوم الأربعاء.

ويسعى مانشستر سيتي للفوز بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه، ولا يتفوق عليه في قائمة المُتوجين تاريخياً بالبطولة سوى فريق ليفربول الذي حصد اللقب 10 مرات.