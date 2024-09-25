طارق السعيد: الفرص متساوية في القمة وعبدالله وماهر قوة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، أن مباراة القمة ستكون قوية للغاية وصعبة على الفريقين، وهناك اهتمام كبير بتلك المباراة والجميع يطمح في البطولة.

وتابع السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المباراة بالطبع خارج الحسابات والتوقعات، وهي بطولة خاصة لكل اللاعبين، ورغم تفوق الأهلي فنيًا بشكل نسبي، إلا أن الفرص متساوية".

وأضاف لاعب قطبي الكرة المصرية السابق: "محمد حمدي هو الأفضل لقيادة الجبهة اليسرى لنادي الزمالك، ورغم امتلاك عمر جابر من الخبرات، إلا أن الوافد الجديد هو الأفضل في تلك المباراة".

واختتم: "الزمالك قوته في ناصر ماهر وعبدالله السعيد وزيزو ولديهم قدرات كبيرة، والأهلي يملك أكثر من حل داخل الملعب، وفي كل الأحوال أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بمكانة الكرة المصرية".