أمير عزمي: جوميز لن يغير كثيرا في تشكيل الزمالك أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن البولندي كونراد ميشالاك من الصعب أن يشارك اساسيا في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي، خصوصا أنه لم يظهر في الفريق الأبيض حتى الآن، وقد يكون ورقة على مقاعد البدلاء، مشيرا إلى أن جوزيه جوميز لن يغير كثيرًا في تشكيلة الفريق.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC الفضائية: "اللاعب الوحيد الذي قد يشارك من العناصر الجديدة هو محمد حمدي في مركز الظهير الايسر، مع وجود عمر جابر ظهير أيمن، واستمرار معظم عناصر التشكيل الأساسي بصفة طبيعية".

وأضاف: "من الممكن أن يبدأ جوميز بـ(ناصر ماهر) في التشكيل الأساسي كجناح أيسر، وفي الوسط لابد من وجود محمد شحاتة ودونجا وعبدالله السعيد، خصوصا أن وسط الأهلي يمتاز بلاعبين قادرة على الدفاع والهجوم، والفريق الذي يتحكم في خط الوسط سيفوز باللقاء".

وأكمل: "من الممكن مشاركة كونراد ميشالاك لفترة داخل اللقاء، وجوزيه جوميز بالتأكيد لديه سيناريو معين في المباراة، هذه المباريات تحتاج لتحضير جيد، وفريق الزمالك يضم عناصر جيدة وسبق وفازوا على الأهلي في الموسم الماضي".

وزاد: "الأهلي كان في حالة استقرار، بينما كان الزمالك معظم الاخبار عن الصفقات، وبالتأكيد التركيز في تلك المباراة سيكون له عامل الحسم في الفوز، والثلاثي الهجومي وسام أبوعلي وحسين الشحات وتاو من أبرز مفاتيح اللعب في الفريق الأحمر، ولابد من فرض رقابة لصيقة على وسام تحديدا".

وختم: "الزمالك أيضا يضم عناصر جيدة في الخط الهجومي زيزو وشلبي والجزيري، والزمالك كان عنده مشكلة في مركز الظهير الأيمن وتم الاستقرار على وجود عمر جابر، ولكن الأمور متساوية بين الطرفين".