رفض الزمالك وهداف الدوري.. من هو محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للفريق الأول لكرة القدم اليوم الاثنين.

وأوضح الأهلي في بيانه أنه بعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة المقبلة، قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيا، وله اختصاصات مدير الكرة أيضًا.

من هو محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي

محمد رمضان لاعب كرة قدم سابق مواليد 1970 "54 عاما"، بدأ مسيرته الكروية مع نادي الترسانة ولعب له من عام 1986 حتى 1989 ثم انتقل إلى النادي الأهلي خلال رئاسة عبده صالح الوحش ولعب له حتى عام 1994 ثم اعتزل.

وكان يلعب بالقميص رقم 10، وقبل انتقاله إلى الأهلي تلقى عرضا من نادي الزمالك ورفضه واختار أن ينضم للأهلي.

وسجل 81 هدفا مع الترسانة، وسجل للأهلي 67 هدفا، وحصد هداف الدوري المصري موسم 1991 وسجل 14 هدفا.

وكانت آخر مبارياته مع الأهلي في اللقاء الفاصل ضد الإسماعيلي سنة 1994، وسجل فيها 3 أهداف وفاز المارد الأحمر بأربعة أهداف لثلاثة وحقق لقب الدوري.

وبعد اعتزاله اللعب عمل مديرا للكرة بالنادي الأهلي موسم 1995 ثم ترك المنصب، وعاد للمارد الأحمر في عام 2007 كمدير للأكاديمية ثم استقال.

وفي الفترة الأخيرة كان يعمل في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قبل أن يستقيل ليتولى منصب المدير الرياضي.

ألقاب محمد رمضان الفردية والجماعية

1991 - كأس مصر - هداف الدوري "14 هدفا"

1992 - كأس مصر

1993 - كأس مصر - كأس أفريقيا لأبطال الكؤوس

1994 - الدوري العام