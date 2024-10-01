"والله أنا مش زملكاوي".. إبراهيم فايق يرد على هذه الرسالة من نبيل الحلفاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365

نفى الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق أن يكون مُشجعًا لنادي الزمالك، مشددًا على أنه لا ينتمي لأي نادِ بمصر.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه بمنصة إكس مساء أمس الإثنين ردّا على تدوينة للفنان نبيل الحلفاوي: "تحياتي يا فندم والله أنا مش زملكاوي يا قبطان، شرف ليا الانتماء لنادي الزمالك بكل تأكيد لكن الزمالك لديه إعلامه وابناؤه المخلصين المعروفين اللي بيأدوا عملهم بمحبة كبيرة".

وأضاف فايق:"أنا إعلامي فقط أحمل مسؤولية تقديم ما يليق ببلدي.. ولست منتميا أبدا لأي نادي في مصر شكرًا لحضرتك على كلامك وثقتك الكبيرة.. أمر غير مستغرب على شخص يمتلك ثقافة ووعي كبير ".

وكانت تدوينة إبراهيم فايق ردًا على متابع له عن عدم وجود إعلامي يُشجع الأهلي ويعطيه حقه، بقوله:" ولو إبراهيم فايق زملكاوي فعلا فهذا لا يعيبه بل على العكس فرغم زمالكاويته يتحول مع انتصارات الأهلي وإنجازاته إلى أهلاوي صميم".

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