بوروسيا دورتموند يدخل قائمة مميزة للأندية الألماني بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق بوروسيا دورتموند انتصارًا ساحقًا على ضيفه سيلتك الإسكتلندي بنتيجة (7-1) مساء أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.



هيمنة الأندية الألمانية

تواصل الأندية الألمانية تقديم الأداء القوي في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث شهدنا بايرن ميونخ يكتسح دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة (9-2) في الجولة الأولى، مما يعكس قوة الفرق الألمانية في المسابقة.



أبرز الانتصارات التاريخية

يُعتبر بايرن ميونخ صاحب أكبر الانتصارات الألمانية تاريخيًا، لكن دورتموند أيضًا لديه نصيب من النتائج الكبيرة، حيث سبق أن فاز على ليجيا وارسو بسداسية نظيفة في 2016. كما سجل بايرن انتصارات كبيرة، مثل 6-0 على النجم الأحمر الصربي و7-1 على سبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى انتصارات أخرى بارزة.



الأرقام القياسية

رفع فوز دورتموند الأخير عدد السباعيات التي حققتها الأندية الألمانية في دوري الأبطال، حيث يملك بايرن سجلًا مميزًا بتغلبه على فرق مثل روما وسالزبورج بنفس النتيجة. وأبرز الانتصارات في تاريخ البطولة كانت 8-2 على برشلونة في 2020.



حتى الآن، يبقى انتصار بايرن على زغرب في الجولة الأولى هذا الموسم هو الأكبر للأندية الألمانية في دوري الأبطال، مما يثير التوقعات حول ما قد تحمله الجولات المقبلة.

