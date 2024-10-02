الوكرة بقيادة حمدي فتحي يواجه رافشان الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الوكرة القطري، الذي يضم اللاعب المصري حمدي فتحي، ضيفًا ثقيلاً على رافشان بطل طاجيكستان، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على استاد "هيسور المركزي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.

يسعى الوكرة إلى تحقيق فوز يعيد له التوازن بعد خسارته القاسية في الجولة الأولى أمام تراكتور الإيراني بنتيجة 0-3 وعلى الجانب الآخر، أظهر رافشان إمكانياته الجيدة بالتعادل خارج ملعبه مع موهون باجان في مباراته الأولى.

يدخل الوكرة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الأخير على الخور في الدوري القطري، حيث فاز 3-1، وقدم حمدي فتحي أداءً مميزًا خلال المباراة.

حاليًا، يحتل الوكرة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يتجمد رصيد الخور عند 3 نقاط في المركز العاشر.

تترقب الجماهير هذه المباراة، حيث يأمل الوكرة في استعادة نغمة الانتصارات.