ليفربول يواجه بولونيا في دوري ابطال اوروبا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الاول بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره بولونيا الإيطالي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري، على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا



يسعى فريق ليفربول مباراة اليوم لتحقيق الانتصار الثاني في دوري الأبطال، حيث حقق فوزًا ثمينًا في الجولة الأولى على حساب ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويمتلك ليفربول أريحية كبيرة حيث تمكن من الحصول على صدارة الدوري الإنجليزي في الجولة الماضية منفردًا بها برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

في المقابل، يسعى بولونيا خلال مباراة الغد أمام ليفربول إلى تحقيق المفاجآة والخروج بنتيجة إيجابية في عقر دار الريدز، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام الأوكراني شاختار دونتسك بنتيجة 1-1.