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"بفارق 5 أيام".. إندريك يحطم رقم أسطورة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح اللاعب البرازيلي الشاب إندريك لاعب فريق الإسباني، في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم النجم الإسباني راؤول جونزاليس في بطولة .

وأصبح إندريك أصغر لاعب يبدأ في مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعمر 18 عاماً و73 يوماً، متخطياً راؤول جونزاليس لاعب الميرينجي السابق ، الذي شارك كأساسي مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعمر 18 عاماً و78 يوماً.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره ليل حالياً، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يشارك فيها إندريك بشكل أساسي مع الملكي، منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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