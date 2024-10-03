تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بورتو اليوم في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني إريك تين هاج على تشكيل فريق مانشستر يونايتد الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم ضد بورتو البرتغالي على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

يدخل اليونايتد المباراة بقيادة وعينه على النقاط الثلاثة، حيث تبحث كتيبة "الشياطين الحمراء" عن أول انتصار له بالبطولة بعد التعادل في الجولة الأولى مع فريق تفينتي أنشخيده الهولندي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورتو :

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي مانيوو، برونو فيرنانديز.

الهجوم: اماد ديالو، ماركوس راشفورد، جوشوا زيركزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورتو اليوم:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورتو عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق نقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.