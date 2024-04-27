وجه نجم السوشيال ميديا السوداني “أدروب” خلال لقاء مع أحد النشطاء ومن مسقط رأسه بمدينة بورتسودان رسالة لبعض السودانيين في مصر. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خصص “أدروب” السودانيين الذين دخلوا مصر عن طريق التهريب الذين يلقبهم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الجنقو”. وطالب نجم السوشيال ميديا مواطنيه في مصر بالالتزام بالأخلاق وذلك بعد ظهور مقاطع لبعضهم عبر تطبيق “تيك توك” وهم يتصرفون تصرفات وصفها “أدروب” بأنها (عمائل بطالة). وفي ختام رسالته تمنى نجم السوشيال ميديا أن يعود الجميع للسودان وأن يتجمعوا كما كانوا في شارع النيل بالخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا “أدروب” يوجه رسالة للسودانيين “الجنقو” الذين دخلوا مصر عن طريق التهريب (يا جماعة ما تعملوا العمائل البطالة دي وان شاء الله ترجعوا السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.