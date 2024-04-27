رئيس مجلس السيادة قائد الجيش يصدر قراراً بمنح: – ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين من المواطنين المشاركين في الحرب نوط الكرامة

أصدر السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان قراراً بالرقم (٤٣) بتاريخ الواحد والعشرون من شهر أبريل للعام ٢٠٢٤م قضى بموجبه بمنح ضباط القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى من الضابط المعاشيين والجهات الإعتبارية والمرافق الأخرى المشاركيين في معركة الكرامة (وسام الكرامة) .

كما قضى القرار بمنح ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى

والمستنفرين من المواطنين المشاركين في معركة الكرامة (نوط الكرامة) .

كما قضى القرار منح المستحقين لوسام ونوط الكرامة المكافأت الممنوحة للأوسمة والأنواط كما جاء في القرار .

يسري القرار اعتبارا من 15 ابريل 2023 .

إعلام مجلس السيادة الانتقالي