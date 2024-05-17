المصباح طلحة أدى حادث مروري وقع يوم الجمعة بمنطقة الشوك للعربة التي تقل قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد الي وفاة عدد(2) من مرافقيه واصابة عدد 8 آخرين من ضمنهم المصباح ابوزيد تم نقلهم الي مستشفي كسلا لتلقي العلاج. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اسباب الحادث تعود الي انفجار احد الإطارات مما ادي الي انقلاب العربة وفور وقوع الحادث عملت شرطة المرور السريع كسلا علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والمرورية اللازمة . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر نقل قائد كتيبة البراء بن مالك المصباح أبوزيد طلحة للمستشفى ووفاة (2) من مرافقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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