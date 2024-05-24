والي النيل الأبيض يقف على انطلاق امتحانات طلاب الطب بجامعة كرري

وقف الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض بكلية الطب بجامعة الإمام المهدي صباح اليوم على إنطلاق طلاب كلية الطب بجامعة كرري ، بحضور البروفسير محمد المهدي مدير جامعة الإمام المهدي واللواء الركن إبراهيم محمد أحمد مشرف جامعة كرري والدكتور الزين سعد أدم المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية وعدد من عمداء الكليات بجامعة كرري .

واستمع الوالي والوفد المرافق له لتنوير من اللواء الركن ابراهيم محمد أحمد مشرف جامعة كرري على الجهود التي بذلتها الجامعة للإعداد لهذه الامتحانات ، وعبر عن شكره لحكومة الولاية لرعايتها واستضافتها للجامعات التي تأثرت بالحرب.

وقدم صوت شكر لجامعة الإمام المهدي والفرقة ١٨ مشاة وقاعدة كنانة والبحرية على تقديم الدعم الفني والمادي واللوجستي لجامعة كرري لقيام الامتحانات للطلاب ، كما أشار للمعوقات التي واجهت الجامعة خاصه سكن الطالبات القادمات من الولايات المتأثرة بالحرب.

من جهته أعلن والي ولاية النيل الابيض المكلف عن إلتزام حكومة الولاية بتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه الجامعات التي تستضيفها الولاية.

واضاف أن استضافة جامعة كرري يؤكد تحقيق شعار جيش واحد شعب واحد وأشار إلى أن جامعة كرري بالرغم من أنها جامعة تتبع للقوات المسلحة إلا أنها تضم أعداد كبيرة من الطلاب المدنيين ، وحيا سيادته صمود الجامعات وعزيمتها على استمرار الدراسة للطلاب رغم التحديات .

واضاف أن ذلك يعد محفزا للطلاب للإستمرار في الدراسة ، وأشاد الوالي بجامعة الإمام المهدي التي تحملت المسئولية مع عدد من الجامعات بالولاية في استضافة عشرات الجامعات التي تأثرت بالحرب ، وقال إن ولاية النيل الابيض بفضل الأمن والاستقرار الذي تشهده أصبحت محط انظار كل الجامعات والمؤسسات لأداء عملها بالولاية.