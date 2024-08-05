خسارة مؤلمة لـ”أسود الأطلس” أمام “الماتادور”

توقفت رحلة المنتخب المغربي الأولمبي في محطة نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، عقب خسارته اليوم الإثنين أمام نظيره الإسباني بنتيجة 1-2.

افتتح المنتخب المغربي عداد التهديف من علامة الجزاء بواسطة هداف أولمبياد باريس 2024، سفيان رحيمي في الدقيقة 35، تحصل عليها لاعب خط الوسط أمير ريتشارلسون بعد عرقلته في مربع العمليات.

وعادل المنتخب الإسباني النتيجة في مستهل الشوط الثاني، عن طريق لاعب برشلونة فيرمين لوبيز في الدقيقة 66.

وعلى عكس مجريات اللعب، ضاعف “الماتادور” الإسباني النتيجة في الدقيقة 85، عن طريق اللاعب خوانلو سانشيز، لينهي حلم “أسود الأطلس” في بلوغ النهائي الأولمبي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيواجه المنتخب الإسباني المتأهل من مباراة مصر وفرنسا التي تلعب في وقت لاحق اليوم، على أن يلاقي المغرب المنتخب الخاسر على الميدالية البرونزية.

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