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مناوي: يجب أن نفرق بين الحرب والانتهاكات

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Khaled 0 تبليغ

مناوي : يجب أن نفرق بين الحرب والانتهاكات.. الفاشر تقهر جزاري المدنيين، وتتلاحق الهزائم على مليشات الدعم السريع قاتلي الأطفال والنساء في الفاشر.. الرحمة والبركة لشهدائنا العظام

صحيفة السوداني

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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