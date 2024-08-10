مناوي : يجب أن نفرق بين الحرب والانتهاكات.. الفاشر تقهر جزاري المدنيين، وتتلاحق الهزائم على مليشات الدعم السريع قاتلي الأطفال والنساء في الفاشر.. الرحمة والبركة لشهدائنا العظام صحيفة السوداني

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