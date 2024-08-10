حملة ترمب تعلن تعرضها للاختراق الالكتروني

قالت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، السبت، إن بعض اتصالاتها الداخلية تعرضت للاختراق، وجاء هذا الإقرار بعد أن بدأت صحيفة بوليتيكو في تلقي رسائل بريد إلكتروني من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب.

وألقت الحملة باللوم على “مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة”، نقلاً عن تقرير لشركة مايكروسوفت يوم الجمعة يفيد بأن قراصنة إيرانيين “أرسلوا بريدًا إلكترونيًا للتصيد الاحتيالي في يونيو إلى مسؤول رفيع المستوى في حملة رئاسية”. ولم تحدد مايكروسوفت الحملة التي استهدفتها رسالة البريد الإلكتروني ورفضت التعليق يوم السبت.

ولم تتحقق صحيفة بوليتيكو بشكل مستقل من هوية المتسللين أو دوافعهم، ورفض المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، القول ما إذا كان لديهم معلومات إضافية تدعم اقتراح الحملات بأن إيران كانت هي السبب.

وقال تشيونغ: “تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، بهدف التدخل في انتخابات عام 2024 وزرع الفوضى في جميع أنحاء عمليتنا الديمقراطية”.

ويوم الجمعة، كشف تقرير جديد من مايكروسوفت أن قراصنة إيرانيين اخترقوا حساب “مسؤول رفيع المستوى” في الحملة الرئاسية الأميركية في يونيو 2024، والذي يتزامن مع التوقيت القريب لاختيار الرئيس ترامب لمرشح لمنصب نائب الرئيس”.

ورفض تشيونغ الإفصاح عما إذا كانت الحملة على اتصال مع مايكروسوفت أو جهات إنفاذ القانون بشأن الاختراق، قائلاً إنها لن تناقش مثل هذه المحادثات.

وفي 22 يوليو، بدأت صحيفة بوليتيكو في تلقي رسائل البريد الإلكتروني من حساب مجهول. وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، قام الشخص الذي استخدم حساب بريد إلكتروني على AOL وعرّف عن نفسه باسم “روبرت” فقط وقام بنقل ما بدا أنه اتصالات داخلية من مسؤول كبير في حملة ترامب.

وقد تم تضمين ملف بحثي أعدته الحملة على ما يبدو حول مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، سناتور أوهايو جي دي فانس، بتاريخ 23 فبراير، في الوثائق.

وكانت الوثائق أصلية وفقًا لشخصين مطلعين عليها ومُنحا عدم الكشف عن هويتهما لوصف الاتصالات الداخلية. ووصف أحد الأشخاص الملف بأنه نسخة أولية من ملف فحص فانس.

وكان ملف البحث عبارة عن وثيقة مكونة من 271 صفحة تعتمد على المعلومات المتاحة للجمهور حول سجل وتصريحات فانس السابقة، مع تحديد بعضها مثل انتقاداته السابقة لترامب في الوثيقة على أنها “نقاط ضعف محتملة”.

وأرسل الشخص أيضًا جزءًا من وثيقة بحثية حول سناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي كان أيضًا أحد المرشحين النهائيين لترشيح نائب الرئيس.

وقال الشخص إن لديه “مجموعة متنوعة من الوثائق، بدءًا من الوثائق القانونية ووثائق المحكمة الخاصة بـ ترامب وحتى مناقشات الحملة الداخلية”.

وعندما سُئل عن كيفية حصولهم على المستندات، أجاب الشخص: “أقترح ألا تشعر بالفضول بشأن المكان الذي حصلت عليه منه. أي إجابة على هذا السؤال سوف تضرني وتمنعك قانونيًا من نشرها”.

ويعتبر نطاق المعلومات التي حصل عليها المتسلل غير واضح لكنه يمثل خرقًا أمنيًا كبيرًا لحملة ترامب.

وفي الشهر الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن مجتمع الاستخبارات الأميركي يتلقى أدلة متزايدة تشير إلى أن إيران كانت تعمل على مؤامرات لقتل ترامب انتقاما لقراره الأمر باغتيال الضابط العسكري الإيراني قاسم سليماني في عام 2020.

ولا يوجد ما يشير إلى أن مطلق النار الذي استهدف ترامب في تجمع حاشد الشهر الماضي كان متصلا بالمؤامرة.

وأشار تشيونغ في بيانه السبت إلى تلك التقارير، قائلا: “الإيرانيون يعرفون أن الرئيس ترامب سيوقف عهدهم الإرهابي تماما كما فعل في سنواته الأربع الأولى في البيت الأبيض”.

وفي عام 2016، تم اختراق كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية. وأدى الاختراق إلى تسرب رسائل بريد إلكتروني محرجة توثق الأعمال الداخلية للحزب وحملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون.

وفي وقت لاحق، ألقى مسؤولو الأمن القومي باللوم على روسيا في تنسيق جهود القرصنة.

وتم توزيع العديد من رسائل البريد الإلكتروني هذه في وقت لاحق على موقع ويكيليكس، وهو موقع على شبكة الإنترنت ينشر وثائق مسربة، وتم نشرها في الفترة التي سبقت يوم الانتخابات بهدف إحراج العملية السياسية لكلينتون.

العربية نت