فريق بحثي عربي يحل لغزًا رياضيًّا عالقًا منذ 54 عامًا

الأردن - عمان

تمكَّن فريقٌ بحثيٌّ أردنيٌّ فِي الرياضيَّات، من حلِّ مسألة رياضيَّة عالقة منذ العام 1949، بعدما نجح في برهنة نظريَّة حلِّ المسألة بـ3 صفحات.

وتمكَّن الفريق من حلِّ المسألة الرياضيَّة بعد جهدٍ بدأ منذ العام 2021، وسبقته جهود لأعضاء من الفريق بدأت منذ العام 2015.

ونشر البحث محكِّمًا في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلميَّة وأرفعها تصنيفًا في علوم الرياضيَّات، وفق ما قال أحد أعضاء الفريق البحثي الدكتور مأمون أبو حماد في حديث لموقع «رؤيا».

جريدة المدينة