حركة تمازج: ندعو المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة التحرك الفوري

ارشيفية قالت حركة تمازج بأننا ندعو المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة التحرك الفوري لدعم المتضررين من السيول والأمطار بالسودان. الجزيرة – السودان

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