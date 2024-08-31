شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا السودانية “مرادي رشدي” والتي أثارت ضجة في زواجها الأول قبل 8 سنوات تتزوج مرة أخرى وتشعل مواقع التواصل من جديد

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عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء “مرادي رشدي”, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها من جديد.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مرادي كانت قد أثارت ضجة غير مسبوقة في زواجها الأول قبل نحو 8 سنوات.
وفاجأت حسناء السوشيال ميديا المتابعين بإطلالة جديدة وهي ترتدي فستان الفرح من جديد بعد انفصالها عن زوجها الأول قبل سنوات.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد استقبلت “مرادي رشدي”, آلاف التعليقات المباركة لزواجها الجديد مع تمنيات من أصدقائها ومتابعيها بحياة زوجية سعيدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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