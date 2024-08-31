شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية حسناء تسخر من قوات الدعم السريع بأغنية جديدة: (نار الشوق غرامي وسجم أمك يا الدعامي)

سخرت مطربة سودانية من قوات الدعم السريع, والتي دخلت في حرب ضد الجيش منذ أبريل من العام الماضي, بأغنية جديدة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نشرت المطربة مي مضوي, مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وظهرت مي, وهي تدندن بالأغنية التي سخرت فيها من قوات حميدتي, والتي تقول في مطلعها: (نار الشوق غرامي وسجم أمك يا الدعامي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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