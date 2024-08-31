شاهد.. الفنانة هدى عربي تخرج عن صمتها وترد لأول مرة على الذين أطلقوا عليها اسم “هدى دقلو” (خاف الله وبيني وبينك رب العالمين)

خرجت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, في بث مباشر, عبر تطبيق “تيك توك” الشهير وردت على بعض الاتهامات التي وجهت لها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدثت سلطانة الطرب خلال البث الذي تابعه المئات عن الغناء وإحياء الحفلات رغم ظروف الحرب.

وقالت هدى عربي, أن مصدر رزقها الوحيد هو الغناء لذلك هي تغني من أجل استمرار حياتها على الرغم من توقفها عن الغناء بسبب الحرب لفترة طويلة.

وأكدت الفنانة الشهيرة أنها لا تحب المزايدة والتشهير لذلك لم تعلن عن موقفها الواضح من التوقف عن الغناء لفترة.

وذكرت سلطانة الطرب بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها أول مطربة غنت للجيش والقوات المسلحة في بدايات الحرب.

كما ردت هدى عربي, على الذين أطلقوا عليها اسم (هدى دقلو) وقالت موجهة حديثها لمن أطلق هذا الاسم: (خاف الله وبيني وبينك رب العالمين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)