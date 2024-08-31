الخدمات الصحية بقوات الشرطة تتفقد المناطق المنكوبة بالسيول والأمطار بأربعات وتدعم المتضررين

ضمن الجهود الوطنية الواسعة والمبادرات الإنسانية إستجابة وتلبية لنداء إغاثة متضررى السيول والأمطار سيرت الإدارة العامة للخدمات الصحية برئاسة قوات الشرطة قافلة دعم ومؤازرة لإغاثة ومساعدة المتضررين والمتاثرين بمنطقة أربعات التى اجتاحتها كارثة السيول والأمطار التى شهدتها المنطقة وأدت إلى إنهيار سد أربعات مؤخرا وكان على رأس القافلة الفريق شرطة(طبيب) أميرة عباس محمد فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية.

والتى أفادت فى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أن هذه المبادرة تأتى ضمن الحراك الذى تشهده وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة تفاعلا وتجاوبا مع أحداث كارثة السيول والأمطار بإغاثة ومساعدة المتضررين بكافة المناطق المنكوبة مضيفة أنها كذلك تأتى ضمن المسئؤلية المجتمعية والأخلاقية والإنسانية لقوات الشرطة تضامنا مع المواطنين المتأثرين بهذه الأحداث والوقوف إلى جانبهم ومؤاساتهم وجبر الضرر الذى لحق بهم فى الأرواح والممتلكات والإطمئنان على أحوالهم المعيشية والصحية وتوفيق أوضاعهم.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة ) أن القافلة إشتملت على كمية مقدرة من الأدوية وأمصال لدغات العقارب والمحاليل الوريدية بجانب التبرع بثلاجة لحفظ هذه الأدوية حيث تتوافر طاقة شمسية بالمركز الصحى ويذكر ان هذه البادرة والمبادرة وجدت الإشادة والتقدير من قبل مواطنى المنطقة الذين عبروا عن شكرهم وإمتنانهم لإدارة الخدمات الصحية بقوات الشرطة لهذا الدعم وتفقد أحوالهم بهذه الزيارة الميدانية للمنطقة التى خففت كثيرا من ألامهم وأوجاعهم .

المكتب الصحفي للشرطة