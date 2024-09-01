شارك والى القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن صباح السبت بمعسكر الشهيد حمزة الازرق حركة جيش تحرير السودان بقيادة منى اركو مناوى احتفالها بتخريج الدفعة ٣٧ من قوات بلاك تايقر ٢ بحضور وفد مركزى من قيادة الحركة وعدد من العسكريين والمسؤولين بالقضارف. ولدى مخاطبته الإحتفال اكد الوالي ان الدفعة تعد اضافة حقيقية لخوض معركة الكرامة والتصدى للقوات المتمردة وتحرير كل شبر دنسته من تراب الوطن واشاد بانتصارات القوات المشتركة بالفاشر التى تمثل محفزا لدحر المليشيا وتمتين ممسكات الامة السودانية وأعلن عن دعمه للدفعة المتخرجة بملبغ ١٠ ملايين جنيها. فيما أوضح وزير الزراعة والموارد الطبيعية باقليم دارفور نائب رئيس الحركة صلاح حامد الولى ان تخريج الدفعة يجئ في إطار الاسهامات الوطنية الكبيرة للحركة لدحر التمرد والتصدي لمشروع تفكيك السودان مؤكدا ضرورة حشد الطاقات الوطنية لمواجهة الغزو الخارجى الذى يستهدف البلاد كما اشاد بقيادة الدولة وحرصها على حسن إدارة الراهن وتثبيت حقوق السودانيين في المنابر كافة. وكان قد تحدث في الاحتفال مساعد رئيس الحركة لشؤون التنظيم والادارة والمشرف على قوات الحركة بالقطاع الشرقي وقائد ثانى الفرقة الثانية مشاة مؤكدين على الدور الذى ستلعبه الدفعه المتخرجة في معركة الكرامة والمواقع والقطاعات في جبهات القتال وتأمين أمن واستقرار القضارف . سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي القضارف يشهد تخريج قوات بلاك تايقر التابعة لحركة جيش تحرير السودان جناح مناوي – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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