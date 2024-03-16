شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق حذف خلفية الشاشة على جهاز iPhone الخاص بك فى iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحتاج إلى استخدام ميزة الضغط لفترة طويلة بالهاتف واتباع التعليمات الإضافية لحذف خلفية الشاشة على جهاز iPhone الخاص بك، وفقا لتقرير ديجيتال تريند، وفيما يلى طرق تنفيذ الحذف:

الخطوة 1: للبدء، قم بقفل هاتفك، أسهل طريقة للقيام بذلك هي الضغط على الزر الجانبي (في أجهزة iPhone الأحدث) أو الزر العلوي (في الإصدارات القديمة).

الخطوة 2: بعد قفل جهاز iPhone الخاص بك، اضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسية.

الخطوة 3: من هذه الشاشة، انتقل ذهابًا وإيابًا وشاهد الخلفيات المثبتة، اختر الشخص الذي ترغب في حذفه.

الخطوة 4: اسحب لأعلى، ثم اضغط على أيقونة الحذف، و قم بالتأكيد بالضغط على حذف هذه الخلفية .

يتطلب حذف خلفية الشاشة على جهاز iPhone الخاص بك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تبدأ بقفل هاتفك، وبمجرد القيام بذلك، سيتم الانتهاء منه في بضع دقائق فقط.