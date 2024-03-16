شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق حذف خلفية الشاشة على جهاز iPhone الخاص بك فى iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر
الخطوة 1: للبدء، قم بقفل هاتفك، أسهل طريقة للقيام بذلك هي الضغط على الزر الجانبي (في أجهزة iPhone الأحدث) أو الزر العلوي (في الإصدارات القديمة).
الخطوة 2: بعد قفل جهاز iPhone الخاص بك، اضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسية.
الخطوة 3: من هذه الشاشة، انتقل ذهابًا وإيابًا وشاهد الخلفيات المثبتة، اختر الشخص الذي ترغب في حذفه.
الخطوة 4: اسحب لأعلى، ثم اضغط على أيقونة الحذف، و قم بالتأكيد بالضغط على حذف هذه الخلفية .
يتطلب حذف خلفية الشاشة على جهاز iPhone الخاص بك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تبدأ بقفل هاتفك، وبمجرد القيام بذلك، سيتم الانتهاء منه في بضع دقائق فقط.
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