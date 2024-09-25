تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy M55s في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري هاتف Galaxy M55s اليوم بشكل رسمي في السوق الهندي بمعالج Snapdragon 7 Gen 1، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

يتميز هاتف Galaxy M55s بشاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وسطوع بنسبة 1000-nit.

كما تقدم سامسونج Galaxy M55s بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسلـ بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، كما يأتي الهاتف بإختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويتميز الهاتف بأبعاد 163.9 في 76.5 في 7.8مم، بوزن 180 جرام، على أن يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة One UI 6.1، ويتوفر Galaxy M55s بألوان الأخضر والأسود على أن يبدأ البيع على متجر أمازون في 26 من سبتمبر بسعر يبدأ من 238 دولار تقريباً.

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