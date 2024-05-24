شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسريع عملية تحرير النص باستخدام لوحة التتبع المخفية فى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما يكون التنقل في النص وتحريره على جهاز iPhone أمرًا مرهقًا، خاصة عند محاولة وضع المؤشر بدقة، لذلك، دمجت شركة أبل ميزة مخفية في لوحة المفاتيح الافتراضية التي يمكن أن تجعل هذه المهمة أسهل بكثير، فيما يلي كيفية فتح هذه الأداة القوية واستخدامها لتبسيط عملية تحرير النص، وفقاً لموقع macrumors.

في المرة القادمة التي تكتب فيها شيئًا أطول قليلًا وتحتاج إلى العودة وتغيير شيء ما، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على شريط المسافة، وستتحول لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة إلى لوحة تتبع يمكنك استخدامها للتحكم في المؤشر، ويتيح لك هذا التنقل بسرعة عبر النص، وتحريك المؤشر إلى أي مكان تريده بسهولة.

إذا قمت بالضغط على لوحة التعقب بإصبع آخر أثناء وجودك في هذا الوضع، فيمكنك أيضًا تحديد أجزاء من النص، وهذه الوظيفة المزدوجة تجعل تحرير النص وتعديله على جهاز iPhone الخاص بك أمرًا سهلاً.

إذا كنت تتطلع إلى تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في تنفيذ إجراءات معينة على جهاز iPhone الخاص بك، فعادةً ما يكون هناك حل مخفي في نظام تشغيل الهاتف المحمول من أبل.