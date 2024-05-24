شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Cinematic Moment" الجديدة فى تطبيق Google Photos؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق Google Photos لنظام Android قد يقدم قريبًا ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من إنشاء "لحظة سينمائية" أو "Cinematic Moment" من مقاطع الفيديو المحفوظة على أجهزتهم.



ويحتوي التطبيق حاليًا على ميزة تسمى Cinematic Photos والتي تتيح للمستخدمين تحويل الصور المسطحة إلى صور ثابتة ثلاثية الأبعاد، من المفترض أن ميزة Cinematic Moment المشاع عنها قد تعمل على نفس المنوال مثل الصور السينمائية، ولكن مع مقاطع الفيديو بدلاً من الصور.

ميزة اللحظات السينمائية في صور Google

وبالتعاون مع المسرب Assemble Debug، عثرت Android Authority، في تقرير، على الميزة في عملية تفكيك APK لتطبيق Google Photos لنظام Android ، وتشير التقارير إلى أن سطور التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق تشير إلى أداة فيديو جديدة تقوم تلقائيًا بتحديد جزء من الفيديو المختار وتطبيق تأثير الحركة البطيئة، مما يخلق نوعًا من اللحظة السينمائية.

وعلى عكس الصور السينمائية حيث يمكن للمستخدمين تحديد صورة يدويًا وتطبيق التأثير، يُقال أن العملية ستكون تلقائية ولن يتمكن المستخدمون من إنشاء لحظة سينمائية يدويًا، ومع ذلك، فمن المحتمل أن تقوم جوجل بإضافة هذه الوظيفة في وقت لاحق.

كما يشير التقرير أيضًا إلى عدم وجود معلومات حول كيفية عمله أو الجدول الزمني لطرحه. عادةً ما تكون الميزات التي تم اكتشافها أثناء عمليات إزالة APK هي للاختبار فقط، ومن المحتمل ألا تصل إلى الإصدار العام من تطبيق Google Photos للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.

ويتبع هذا التطور تكهنات بأن Google ربما تخطط لطرح ميزات تحرير الذكاء الاصطناعي (AI) الموجودة حاليًا في سلسلة Pixel 8 على أجهزة Pixel الأقدم أيضًا، وتشير التقارير إلى أن ميزات مثل Magic Editor تشق طريقها إلى أجهزة مثل Google Pixel 6 وPixel 7.