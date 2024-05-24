شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7a و 7Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارًا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وهاتف Google Pixel 7 Pro للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

‏Google Pixel 7a

الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.

المعالج: Tensor G2 (5 nm).

مساحات التخزين: 128GB.

نظام التشغيل: Android 13.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide).

الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP.

البطارية: 4385 mAh.

‏Google Pixel 7 Pro

‏‎الشاشة: 6.7 بوصة.

المعالج: Tensor G2.

نظام التشغيل: Android 13.

الكاميرا الرئيسية: 50M wide camera و 48MP telephoto lens و 12MP urtlawide camera.

الكاميرا الأمامية: 10.8MP.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.