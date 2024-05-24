شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا وجوجل يخططان لعقد صفقات الذكاء الاصطناعى مع استوديوهات هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد لبلومبرج، أن شركتا ميتا وجوجل تقدم عرض لاستوديوهات هوليوود بملايين الدولارات على أمل إبرام صفقات ترخيص يمكن أن تحسن نماذجهما للفيديو المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبحسب ما ورد عرضت الشركات "عشرات الملايين من الدولارات"، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي سيأتي من المحادثات.

وفقًا للتقرير، فإن Netflix وDisney ليسا على استعداد لترخيص المحتوى الخاص بهما، ولكنهما أعربا عن اهتمامهما بأنواع أخرى من التعاون.



فيما أشارت شركة Warner Brothers Discovery إلى استعدادها لترخيص بعض برامجها.



ويبدو أن الشركات تأمل أن تساعد مثل هذه الصفقات في تطوير أدوات إنشاء الفيديو الخاصة بها، وعرضت جوجل مؤخرًا نموذجًا لتحويل النص إلى فيديو، يسمى Veo، وتقدم جوجل أيضًا البحث في مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كان هناك ما يشبه السباق بين شركات الذكاء الاصطناعي لإبرام صفقات ترخيص مع شركات الإعلام، حيث أعلنت OpenAI وNewsCorp عن صفقة متعددة السنوات لجلب المحتوى الإخباري إلى ChatGPT في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتدرس ميتا أيضًا دفع أموال للناشرين للوصول إلى محتوى الأخبار والصور والفيديو لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

