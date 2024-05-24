شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيكون مزودًا بمستشعر كاميرا جديد.. آخر التحديثات عن iPhone 16 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق شركة آبل تشكيلة iPhone الجديدة، سلسلة iPhone 16، هذا العام في شهر سبتمبر تقريبًا، وتضم التسريبات الترقيات المحتملة للكاميرا الخلفية، وفيما يلي تفاصيل لكل ما نتوقعه من سلسلة iPhone 16 Pro القادمة، وفقا لما ذكره موقع "india today".

سيحتوي iPhone 16 Pro Max على مستشعر كاميرا رئيسي جديد، بدقة تبلغ 48 ميجابكسل، وستكون هذه الترقية بمثابة تحسين كبير مقارنة بسابقه، iPhone 15 Pro، مما يعد المستخدمين بوضوح وتفاصيل لا مثيل لها في صورهم.

في حين أن هذه الترقية حصرية لمتغير Pro Max، فإن iPhone 16 Pro القياسي سيحتفظ بمستشعر IMX803 الذي تم تجربته واختباره، بدقة 48 ميجابكسل أيضًا.

وكشف تسريب آخر أن ترقية ملحوظة أخرى ستأتي إلى الكاميرا فائقة الاتساع، والتي من المتوقع أن تشهد قفزة هائلة من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل عبر طرازي iPhone 16 Pro وPro Max.



يقال إن هذه الترقية ستعمل على تحسين الأداء، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث تكافح أجهزة الاستشعار الأصغر غالبًا لالتقاط صور واضحة ونابضة بالحياة، ومن خلال الاستفادة من تقنية تجميع البكسلات، التي تجمع بين مواقع البكسل المتعددة لتحسين التقاط الضوء، يمكن للمستخدمين توقع تنوع محسن وجودة صورة فائقة في جميع البيئات.



بينما يقال إن شركة Apple ستبقي الكاميرا المقربة دون تغيير مع مستشعرها بدقة 12 ميجابكسل وما يعادل تقريب بصري 5x، تكثر الشائعات بشأن ترقية محتملة لجهاز iPhone 16 Pro، لمواءمة قدرات التكبير الخاصة به مع إمكانات متغير Pro Max.

وهذا من شأنه أن يمثل خروجًا عن التكرارات السابقة، حيث يتخلف الطراز Pro عن نظيره الأكبر من حيث وظيفة التكبير/التصغير.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة للتحديثات الأخرى غير الكاميرا، يُشاع أن سلسلة iPhone 16 Pro تتميز بالعديد من الترقيات غير المتعلقة بالكاميرا، بما في ذلك تصميم بدون أزرار مع أزرار تستجيب لردود الفعل اللمسية، حيث ستشعر هذه الأزرار بالضغط وتحاكي الشعور بالضغط على زر حقيقي من خلال الاهتزازات الناتجة عن محركات Taptic Engine.

ومن المتوقع أيضًا وجود زر مخصص لالتقاط الفيديو بسرعة، مما يوفر المزيد من الراحة للمستخدمين، ويمكن أن يصبح زر الإجراء، الذي كان حصريًا سابقًا لنماذج Pro، قياسيًا عبر سلسلة iPhone 16.

كما أنه من المتوقع أن يحتوي iPhone 16 Pro وPro Max على شاشات أكبر، بقياس 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالي، مما يعد بتجربة مشاهدة وألعاب أفضل ولكن من المحتمل أن يمثل تحديًا للاستخدام بيد واحدة.