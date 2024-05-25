شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن iPhone SE 4.. السعر والمواصفات والجدول الزمنى للإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير العديد من الشائعات إلى أن شركة آبل تخطط لإجراء ترقيات كبيرة لجهاز SE 4، مما يساهم في تأخير إصداره، حيث كانت هناك معلومات حول احتمال توقف شركة Apple عن سلسلة SE، ولكن لم يتم تأكيد أي قرار ملموس.

ووفقا لما ذكره موقع "india today"، ظهرت تكهنات حول دمج طراز SE مع سلسلة iPhone 16، لكن التسريبات حول iPhone SE 4 تشير إلى أن هذا غير مرجح.

كما أنه على مدار العامين الماضيين، ظهرت العديد من الشائعات، حيث قدمت التسريبات الأخيرة جدولًا زمنيًا محتملاً للإطلاق والمواصفات والتصميم وتفاصيل الأسعار.



يشاع أن iPhone SE 4 سيحتوي على العديد من الترقيات الملحوظة، بما في ذلك شاشة OLED من BOE، وزر الإجراء، ومنفذ USB-C، مما يمثل تحسنًا كبيرًا في هاتف Apple الذكي الأقل تكلفة.

ومن المتوقع أن يشبه تصميم SE 4 تصميم iPhone 14، ومن المحتمل أن يتميز بشاشة مقاس 6.1 بوصة.

تشير النماذج الأولية السابقة إلى ترقية كبيرة للبطارية، حيث من المحتمل أن يحتوي SE 4 على بطارية تبلغ سعتها 3279 مللي أمبير في الساعة، على غرار iPhone 14، وهي زيادة كبيرة عن بطارية iPhone SE 3 التي تبلغ سعتها 1261 مللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم تشغيل طراز SE الجديد بواسطة شريحة A16 Bionic من Apple، وهي نفس الشريحة الموجودة في iPhone 15.



وعلى الرغم من هذه الترقيات، فمن المرجح أن يتميز SE 4 بكاميرا خلفية واحدة، تماشيًا مع طرز SE السابقة، والتي عادةً ما تحتوي على كاميرا خلفية واحدة.



ووفقًا لتقرير من The Information، سيتم إطلاق الهاتف الذكي iPhone SE التالي في ربيع عام 2025.



ويتماشى هذا مع نمط أبل في إطلاق متغيرات SE في شهر مارس تقريبًا، وعلى سبيل المثال، تم إطلاق الجيل الثاني من iPhone SE في مارس 2020، والثالث في مارس 2022، مما يشير إلى دورة إصدار كل سنتين. وبهذا المنطق، من الممكن إطلاق SE 4 في مارس 2025.



إذا كان الجدول الزمني المسرب دقيقًا، فإن الإعلان عن iPhone SE 4 لا يزال على بعد حوالي عشرة أشهر.



ألمح Tipster Revegnus على X إلى أن طراز SE الرابع قد يحافظ على نفس سعر سابقه أو يشهد ارتفاعًا في السعر بنسبة 10%.



وهذا من شأنه أن يبقي سعر SE 4 أقل من 500 دولار، مقارنة بسعر iPhone SE 3 البالغ 429 دولارًا في الولايات المتحدة.