شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشحن أيفون 16 بسرعة؟.. خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

تتمتع الهواتف الحديثة، مثل iPhone 16، بسعة بطارية داخلية كبيرة، وقد يستغرق إعادة شحن هذه البطارية حوالي أربع ساعات، إذا كنت تستخدم أبطأ طرق الشحن المتاحة، ومع ذلك، يمكنك شحن iPhone الخاص بك بسرعة من فارغ إلى 50% فى 30 دقيقة، مع شحن كامل بنسبة 100% فى حوالى ساعتين.

وفقا لما ذكره موقع "9t05Mac"، يدعم iPhone 16 وiPhone 16 Pro سرعات الشحن السريع عبر منفذ USB-C السلكي، باستخدام قوالب طاقة الشحن السريع، ومن خلال الجيل الجديد من شواحن MagSafe اللاسلكية.

إليك ما تحتاجه لشحن iPhone 16 بسرعة:

تعد أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تشحن هاتفك باستخدام طرق غير مثالية هى مجرد ملاحظة المدة التي يستغرقها الانتقال من 0% إلى 100%.

إذا استغرقت عملية الشحن هذه ساعات عديدة، فربما لا تستخدم أسرع ملحقات الشحن الممكنة.

إذا كنت تشحن iPhone الخاص بك طوال الليل فقط أثناء نومك، فقد لا تهمك السرعة البطيئة، ولكن إذا كنت في كثير من الأحيان في مأزق، أو تجد نفسك تشحن أثناء النهار، فإن الشحن السريع مريح للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، سيخبرك iOS 18 في واجهة المستخدم إذا كنت تستخدم شاحنًا بطيئًا.

إذا انتقلت إلى الإعدادات -> البطارية، يمكنك عرض الرسم البياني لمستوى البطارية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في حالة، كنت تستخدم شاحنًا بطيئًا، فسيتم عرض نص تحذير باللون البرتقالي. يتم تمييز الأوقات التي حدث فيها الشحن البطيء باللون البرتقالي على الرسم البياني.

كيفية شحن iPhone بسرعة باستخدام USB-C

يدعم iPhone سرعة شحن تصل إلى 27 وات، باستخدام كابل طاقة متصل بمنفذ USB-C، وباستخدام وحدة شحن بقوة 30 وات، يمكنك شحن iPhone 16 بالكامل في حوالي ساعتين.

لتحقيق هذه السرعة القصوى، ستحتاج إلى كابل USB-C ووحدة شحن USB-C مصنفة، وتتضمن خيارات وحدة الشحن هذا الشاحن الصغير بقوة 30 وات من Mophie، أو الشاحن المزدوج المريح بقوة 35 وات من أبل.

يمكنك استخدام أي كابل USB-C تقريبًا، بما في ذلك الكابل الذي يأتي في العلبة مع iPhone نفسه.

باستخدام هذه الملحقات، سيشحن iPhone سريعًا من 0% إلى 50% في حوالي 30 دقيقة، وسيستغرق الأمر حوالي ساعة ونصف أخرى للوصول إلى 100%.

إذا لم يكن لديك شواحن بقوة 30 واط متاحة، فيمكنك تحقيق نتائج مماثلة جدًا باستخدام شاحن بقوة 20 واط.

سيشحن الشاحن بقوة 20 واط iPhone بسرعة تكاد تكون أسرع من شاحن بقوة 30 واط، حيث يستغرق حوالي 15 دقيقة فقط أبطأ للشحن الكامل.

كيفية شحن iPhone 16 سريعًا لاسلكيًا باستخدام MagSafe

يمكنك أيضًا الشحن السريع لاسلكيًا باستخدام شواحن MagSafe، وللقيام بذلك، ستحتاج إلى شراء شاحن MagSafe جديد مزود بإمكانية الشحن السريع.

توصي شركة أبل بإقرانه بشاحنها بقوة 30 واط، على الرغم من أن أي ماركة من الشاحن بقوة 30 واط ستكون كافية.

يمكن لشواحن MagSafe الجديدة شحن طرازات iPhone 16 بما يصل إلى 25 واط، وتقتصر MagSafe القديمة (وملحقات الشحن Qi الأخرى) على 15 واط.

وباستخدام تكوين الشحن السريع اللاسلكي هذا، يمكنك تحقيق نتائج مماثلة للشحن السلكي لأول مرة.

ومع ذلك، فإن الشحن اللاسلكي أقل كفاءة بعض الشيء، ومع ارتفاع درجة حرارة البطارية بسبب ملفات الشحن الاستقرائي، سيشحن الهاتف بشكل أبطأ لحماية خلية البطارية.

ومع شواحن MagSafe الجديدة، يمكنك الانتقال من الصفر إلى 50٪ شحن في حوالي نصف ساعة، تمامًا مثل الشحن السلكي USB-C، بينما إذا قمت بالشحن حتى 100٪، فتوقع الانتظار لمدة ساعتين أو نحو ذلك.