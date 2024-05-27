شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات.. إطلاق دليل أدوات الاستدامة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي إطلاق "دليل أدوات الاستدامة الرقمية".

جاء هذا على هامش أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS+20. دليل أدوات الاستدامة الرقمية ويأتي هذا سعيًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة التي تعتمد بنسبة 70% على التقنيات الرقمية.

وكذلك تمكين الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات والتقنية حول العالم من بناء إطار عمل استراتيجي للاستدامة الرقمية.

ويتضمن الدليل 5 خطوات مفصلة لبناء إطار إستراتيجي للاستدامة الرقمية، والتي تبدأ من رفع الوعي، وفهم أفضل الممارسات، وصولاً إلى وضع الإستراتيجية والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، وانتهاءً بالتنفيذ. الاستثمار بالاقتصاد الأخضر ويأتي هذا ضمن جهود المملكة ومبادراتها النوعية في الاستثمار بالاقتصاد الأخضر، ومواجهة تغير المناخ.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، لمستقبل ومجتمع مستدام. للاطلاع على الدليل يمكن الضغط هنا .

