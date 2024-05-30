شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح ألعاب Playables الجديدة لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الجميع في الألعاب هذه الأيام، وينضم يوتيوب إلى القائمة المتزايدة ببطء من الشركات التي لديها مبادرات في مجال الألعاب، حيث يطرح برنامج Playables عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب.

للعب، ما عليك سوى زيارة موقع يوتيوب على الويب أو تطبيق Android / iOS والبحث عن العناصر القابلة للتشغيل في الشريط الجانبي، وسيسمح موقع YouTube للاعبين بحفظ تقدمهم وتتبع النتائج العالية، و هناك أكثر من 75 لعبة للاختيار من بينها، بما في ذلك ألعاب الشطرنج والكلمات المتقاطعة وحتى الألعاب المحمولة غير الرسمية الأكثر شيوعًا مثل Angry Birds Showdown! و التوافه الكراك و قطع الحبل .

وبدأ YouTube دخوله إلى عالم الألعاب العام الماضي، حيث قدم عناصر قابلة للتشغيل لمشتركي YouTube Premium ، و كانت تلك المرحلة الأولية تحتوي على عدد أقل بكثير من الألعاب وكانت موجودة لفترة زمنية محدودة نسبيًا، مع انتهاء المرحلة في مارس من هذا العام.

وأصبح تقديم قائمة من الألعاب غير الرسمية إحدى الطرق الأكثر شيوعًا التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لجذب المشتركين أو الاحتفاظ بهم، وطرحت LinkedIn مؤخرًا عروض الألعاب التي تبدو مسلية جدًا .

وأضافت كل من صحيفة نيويورك تايمز وهيرست وحتى نتفليكس ألعابًا كجزء من خدماتها المنتظمة، حتى الشركة الأم لموقع YouTube، Google، حاولت تجربة الألعاب في عام 2019 من خلال خدمة الاشتراك في الألعاب السحابية Google Stadia، وبعد أكثر من ثلاث سنوات بقليل أغلقت جوجل خدمة Stadia في عام 2023 .