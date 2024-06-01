شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت آلى لتنظيف حمامات السباحة دون عناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسوأ جزء من امتلاك حمام سباحة هو الاعتناء به، بدءًا من صيانة الفلتر وإزالة الحطام من السطح وحتى إدارة المواد الكيميائية والمزيد، من المحتمل أن تجد نفسك تعرضت للملل من نظافته .

ولذلك تم تصميم منظفات حمامات السباحة الروبوتية للتخفيف من حدة هذه المشكلة المتعلقة بملكية حمام وعدم القدرة على نظافته، وفيما يلى مميزات وعيوب روبوتات تنظيف حمامات السباحة :

قبل المضي قدمًا، تجدر الإشارة إلى أن منظفات حمامات السباحة الآلية تحمل مجموعة متنوعة من الأسعار، يمكن الحصول على بعضها مقابل بضع مئات من الدولارات، بينما يصل سعر البعض الآخر إلى أكثر من 1000 دولار.

لسوء الحظ، فإن معظم منظفات حمامات السباحة الآلية الصديقة للميزانية ليست استثمارًا حكيمًا. غالبًا ما تفتقر هذه الأجهزة إلى التشغيل الآلي للروبوتات الأكثر تكلفة، مما يؤدي إلى التنظيف المتقطع، أو تعطل المكونات في وقت أسرع من المتوقع، أو فترات تشغيل طويلة.

قد يقوم البعض أيضًا بتنظيف الجزء السفلي من حمام السباحة فقط ويترك الجوانب لك، مما يجعلها أقل إغراءً من النماذج باهظة الثمن التي تقوم بكل ذلك، ولابد من التأكد من التحقق من تفاصيل منتجك المحتمل بعناية، حيث أن قدرات أحد منظفي حمامات السباحة يمكن أن تختلف بشكل كبير عن قدرات الآخر.

النظر فى الجدول الزمني الخاص بك

لا توفر لك هذه الروبوتات الوقت فحسب، بل يمكنها أيضًا توفير المال، غالبًا ما يمكن لمنظف حمامات السباحة الآلي أن يحل محل خدمات تنظيف حمامات السباحة الاحترافية، والتي تعتبر مكلفة وغير مريحة، وسيجد معظم الناس أن المكنسة الكهربائية الآلية الموثوقة ستدفع ثمنها بمرور الوقت، خاصة إذا كان الروبوت مزودًا بضمان متعدد السنوات.

منظفات حمامات السباحة الآلية ليست آلية بالكامل

في حين أن منظفات حمامات السباحة الآلية قد تبدو مستقلة تمامًا، إلا أنها لا تزال تتطلب إدخالاً يدويًا،على سبيل المثال، يحتاج العديد منها إلى توصيلها بمأخذ التيار وإزالتها من حوض السباحة بمجرد اكتمال التنظيف، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى الشحن بين دورات التنظيف.

بغض النظر عن الطراز الذي تشتريه، هناك احتمال أنك ستحتاج إلى إزالة انسداد المرشحات أو سحب الحطام من العجلات والمحركات ، وهذه مهام وضيعة مقارنة بالتنظيف الكامل لحمام السباحة،

منظفات حمامات السباحة الروبوتية تستحق الاستثمار

منظفات حمامات السباحة الآلية قادرة على تنظيف الأرضيات والجدران، ويأتي مزودًا بفلتر تحميل علوي يسهل الوصول إليه لإجراء صيانة سريعة. ويمكنه أيضًا تنظيف معظم حمامات السباحة في أقل من ساعتين حتى تتمكن من تحضير المياه في الصباح .