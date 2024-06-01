شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ فى اختبار فلتر "الدردشة المفضلة".. كيف تعمل الميزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن نسخة تطبيق واتساب لمستخدمي أندرويد، تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة محادثاتهم المفضلة وتصفيتها لتسهيل الوصول إليها، هذه الميزة قيد التطوير ووفقًا للتقرير، يتم طرحها للمختبرين الذين قاموا بالتسجيل من خلال برنامج Google Play Beta.

وبمجرد طرحه في النسخة التجريبية، سيتمكن هؤلاء المستخدمون من رؤية الميزة واختبارها، مع ملاحظة أن تطبيق واتساب يختبر أيضًا الرسائل غير المقروءة وفلاتر المجموعة التي ستعرض محادثات محددة.

واكتشف متتبع الميزات WABetaInfo الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين فصل محادثاتهم المفضلة باستخدام فلتر جديد، ومن المحتمل أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يتلقون الكثير من الرسائل من عدة أشخاص ويكافحون للعثور على جهات الاتصال المنتظمة الخاصة بهم.

وعلى الرغم من وجود ميزة تثبيت الدردشة أيضًا، إلا أن النظام الأساسي يسمح فقط بثلاث محادثات مثبتة كحد أقصى، وقد شارك المنشور أيضًا لقطة شاشة لهذه الميزة.



واتساب

في الصورة، يمكن رؤية أربعة فلاتر جديدة في أعلى الشاشة (تحت شعار واتساب)، وبحسب ما ورد تمت إضافة فلاتر الكل وغير المقروءة والمجموعات في وقت سابق، والآن، يمكن أيضًا رؤية فلتر المفضلة الرابع.

فلتر الدردشة المفضل في واتساب: كيف يعمل

ينص وصف الميزة على "اجعل من السهل العثور على الأشخاص والمجموعات الأكثر أهمية عبر WhatsApp"، وفي الأسفل، يوجد خيار "إضافة إلى المفضلة" الذي يمكن النقر عليه لإضافة جهات اتصال يدويًا إلى هذه القائمة.

يدعي WABetaInfo أيضًا أنه يمكن للمستخدمين أيضًا إزالة الدردشات وإعادة ترتيبها حسب تفضيلاتهم، نظرًا لأن الميزة يتم طرحها في الإصدار التجريبي، فقد لا يراها جميع مختبري الإصدار التجريبي على الفور، ولكن من المحتمل أن تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة.

