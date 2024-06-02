شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استوديو تابع لـ Activision يتعاون مع Xbox لطرح أولى ألعابه المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف استوديو الألعاب "Toys for Bob" التابع لـ Activision عن شراكة جديدة مع Xbox لإصدار لعبته الأولى بعد الانفصال ككيان مستقل.

وتعد الشركة التي طورت الإدخالات الأخيرة في امتيازات Spyro the Dragon وCrash Bandicoot، لم تصدر أي تفاصيل محددة حول إصدارها القادم، باستثناء القول إنها في مرحلة مبكرة من التطوير وأن الفريق كان يعمل بجد.

وهذا بالطبع بمثابة عودة للمطور Activision المملوكة لشركة مايكروسوفت، ومن المحتمل أن يكون من السهل عقد اجتماعات عرض تقديمي وما شابه ذلك مع شركة عملت معها في الماضي.

وظهر استوديو Toys for Bob باعتباره ناشر مستقلة في شهر فبراير بعد أن قامت شركة مايكروسوفت بعمليات تسريح واسعة النطاق للعمال والتي أثرت على 86 موظفًا، وهو ما يمثل أكثر من نصف الموظفين.

في ذلك الوقت، قالت الشركة إن الانتقال إلى استوديو مستقل سيسمح لها بالعودة إلى "كونها استوديو صغير وذكي، ويعود هذا الشعور إلى أيامه الأولى في الثمانينيات والتسعينيات، عندما كانت شركة Toys for Bob تنتج ألعابًا مثل Star Control.

وقال المطور أيضًا في فبراير إن مايكروسوفت كانت داعمة للغاية لاتجاهنا الجديد ونحن واثقون من أننا سنواصل العمل معًا بشكل وثيق كجزء من مستقبلنا.