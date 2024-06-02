شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف ميزة "الردود المقترحة" لتطبيق Phone Link على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن ميزة جديدة في أحدث إصدار من Windows 11 Insider Preview Build تستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح ردود تلقائية على الرسائل النصية المستلمة من خلال تطبيق Phone Link لنظام أندرويد.

وتعد هذه الميزة جزءًا من تطبيق Phone Link، الذي يتيح لك توصيل هاتفك المحمول بنظام ويندوز حتى تتمكن من إرسال واستقبال النصوص وتصفح الصور الحديثة وتلقي المكالمات الهاتفية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وتعمل الردود المقترحة باستخدام نموذج الاقتراح الذكي القائم على السحابة من مايكروسوفت لتقديم ثلاثة ردود ذات صلة بسياق المحادثة، وسيجد المشاركون في Windows Insider الذين قاموا بتثبيت Canary Preview Build 26227 من Phone Link في الطرح أن الميزة ممكّنة افتراضيًا.

ويأتى إصدار Canary هذا أيضًا مع تغيير ملحوظ للوصول إلى Copilot على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتقوم Microsoft بإيقاف استخدام لوحة المفاتيح Windows Key + C تحسبًا لأجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot Plus القادمة التي تحتوي على مفتاح Copilot الجديد .