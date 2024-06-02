شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضائية صينية تهبط على القمر لجمع الصخور وسط تنافس فضائي مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر، لجمع عينات من التربة والصخور يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للاختلافات بين المنطقة الأقل استكشافًا والجانب القريب الأكثر شهرة.

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن وحدة الهبوط هبطت في حفرة ضخمة تعرف باسم حوض القطب الجنوبي-أيتكين.

وهذه المهمة هي السادسة في برنامج استكشاف القمر، وهو الثاني المصمم لإعادة العينات، الذي فعل ذلك من الجانب القريب في عام 2020.

يعد برنامج القمر جزءًا من التنافس المتزايد مع الولايات المتحدة - التي لا تزال رائدة في مجال استكشاف الفضاء - ودول أخرى، بما في ذلك اليابان والهند، وقد وضعت الصين محطتها الفضائية الخاصة في المدار وترسل أطقمها بانتظام إلى هناك.

وتهدف القوة العالمية الناشئة إلى إرسال إنسان إلى القمر قبل عام 2030، مما يجعلها الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تقوم بذلك.

وتخطط أمريكا لهبوط رواد فضاء على القمر مرة أخرى - لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا - على الرغم من أن وكالة ناسا قامت بتأجيل التاريخ المستهدف إلى عام 2026 في وقت سابق من هذا العام.