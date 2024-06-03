تكنولوجيا: معالج AMD Radeon Pro W7900 Dual Slot يحصل على تخفيض في الأسعار بقيمة 500 دولار #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، أطلقت AMD معالج Radeon Pro W7900 كوحدة معالجة رسومات لمحطات العمل ذات 3 فتحات تعتمد على Navi 31 (RDNA 3) الكامل.

واليوم، في حدث Computex 2024، تعيد AMD مرة أخرى تقديم Radeon Pro W7900 وإن كان ذلك في شكل أكثر إحكاما مكون من فتحتين مثل Radeon Pro W7900 Dual Slot (DS) وبسعر أقل من MSRP.

تظل مواصفات W7900 DS مطابقة للإصدار السابق. يتميز W7900 DS بـ 96 وحدة حسابية (CUs) أو 6144 معالج تدفق (SPs) مع تعزيز يصل إلى 2.5 جيجاهرتز و 192 مسرعًا للذكاء الاصطناعي.

تدعم البطاقة ذاكرة GDDR6 ECC سعة 48 جيجابايت 384 بت والتي تنتج نطاق ترددي يبلغ 864 جيجابايت/ثانية. ويوجد إجمالي أربعة مخارج DisplayPort 2.1 بما في ذلك منفذ DisplayPort واحد صغير.

تستمر متطلبات الطاقة في البقاء كما هي عند إجمالي طاقة اللوحة 295 واط (TBP). ومن المقرر أن يقدم المعالج TFLOPs أحادية الدقة، وهذا أقل بكثير من 91 TFLOPs لمعالج Nvidia RTX 6000 Ada.

ومن ناحية أخرى، لم تحدد Nvidia رسميًا أداء FP16 الذروة بنصف الدقة لـ RTX 6000 Ada، لكن AMD تطالب بـ 123 TFLOPs مع Radeon Pro W7900 DS.

وأظهرت AMD أيضًا فائدة نسبية للأداء لكل دولار تقريبًا لـ W7900 DS مقارنة بـ RTX 6000 Ada في أعباء عمل المؤسسات. يقال أيضًا أن محطة العمل Navi 31 الرائدة تقدم أداء أفضل بنسبة 38 بالمئة لكل دولار في استدلال Llama3 70 مليار Q4 LLM مقارنة بـ RTX 6000 Ada.

يحصل جهاز W7900 DS أيضًا على تخفيض في الأسعار هذه المرة وسيتم بيعه بالتجزئة بسعر 3499 دولارًا أمريكيًا لمشروع تجديد نظم الإدارة اعتبارًا من 19 يونيو بدلاً من 3999 دولارًا أمريكيًا للأصل، والذي يُباع حاليًا بسعر 3663 دولارًا أمريكيًا على أمازون.

كما ان ROCm المصمم تقليديًا لبطاقات مركز البيانات AMD Instinct، مدعوم أيضًا رسميًا على Radeon VII ووحدات معالجة الرسوميات من سلسلة RX 7900 مثل RX 7900 XTX على جانب المستهلك إلى جانب البطاقات الاحترافية مثل Radeon Pro V620 و W6800 و W7800 و W7900.

وتقوم AMD بتحديث حزمة برامج ROCm لـ Radeon Pro إلى الإصدار 6.1، والذي يقدم الآن دعم Ubuntu 22.04.3 (Jammy Jellyfish) محليًا و عبر WSL 2 على Windows.

يضيف ROCm 6.1 أيضًا دعم rocDecode الذي يسمح لـ ROCm HIP بالمعالجة اللاحقة لتدفقات الفيديو المضغوطة التي تم فك تشفيرها داخل VRAM الخاصة بوحدة معالجة الرسومات نفسها بدلاً من الاضطرار إلى نقل نفس الشيء باستمرار عبر ناقل PCIe.

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