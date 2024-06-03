تكنولوجيا: ‏ASUS تقوم بتحديث أجهزة الحواسب المحمولة Vivobook S 14 و S 15 و S 16 OLED بمعالجات Ryzen AI الجديدة #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي أجهزة الحواسب المحمولة Vivobook S 14 و S 16 و S 15 لعام 2024 التي كشفت عنها الشركة في وقت سابق من هذا العام الآن مزودة بمعالجات Ryzen AI الجديدة المبنية على بنية Zen 5.

ونظرًا لأن معالجات Ryzen AI 300 تتميز بوحدة NPU من الجيل الثالث قادرة على 50 حاسب أعلى، فإن Vivobook S 14/15/16 مؤهل الآن لميزات Copilot+ AI التي يوفرها أول جهاز حاسب (Vivobook S 15 (M5707 من ASUS.

وتقول ASUS أن ميزات Copilot+ مثل Recall ستكون متاحة على أجهزة الحواسب المحمولة Vivobook S المحدثة عند الإطلاق.

وبصرف النظر عن تضمين وحدات المعالجة المركزية AMD Ryzen AI الجديدة، تظل أجهزة Vivobook S 14 و S 15 و S 16 دون تغيير.

تحصل جميع أجهزة الحواسب المحمولة الثلاثة أيضًا على ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X-7500، و1 تيرابايت من مساحة تخزين PCIe Gen 4، وبطارية تصل إلى 75 واط في الساعة.

يتم تبريد الأجزاء الداخلية باستخدام تقنية IceCool الحرارية من ASUS مع مروحتين بـ 97 شفرة مدعومة بأنبوبين للحرارة وفتحتي تهوية.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل جميع أجهزة الحواسب المحمولة Vivobook S الثلاثة على لوحة مفاتيح RGB ErgoSense ولوحة اللمس.

للأسف، لا نعرف متى سيكون جهاز Vivobook S 14/15/16 الجديد المزود بوحدات المعالجة المركزية AMD Ryzen AI متاحًا للشراء وبأي سعر.

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