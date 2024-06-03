تكنولوجيا: ‏Asus ProArt P16 يصبح الآن جهاز حاسب Copilot+ مع معالج Ryzen AI 300 و RTX 4070 مما ينتج عنه 321 TOPS مجتمعة #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تصميم مجموعة ProArt من Asus خصيصًا للمهنيين المبدعين المتطلبين أثناء التنقل. وسيظل ProArt Studiobook المبني على الجيل الثالث عشر من Intel مناسبًا هذا العام أيضًا.

ومع ذلك، تختبر شركة Asus آفاقًا جديدة هذا العام من خلال تقديم ProArt في أشكال قابلة للتحويل والفصل، مع تصنيفها جميعًا على أنها أجهزة حواسب Copilot+.

أول هذه الأجهزة هو ProArt P16 H7606، وهو حاسب محمول يركز على المبدعين وهو مدعوم بوحدات AMD Ryzen AI 300 “Strix Point” Zen 5 APU الجديدة.

لم تحدد شركة Asus خيارات APU التي يتم تقديمها بالضبط، ولكن Ryzen AI 9 HX 370 ليس خارج نطاق الاحتمال تمامًا.

تقدم وحدات AMD Strix Point APU الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم أداءً يصل إلى 50 TOPS لوحدة NPU، مما يجعلها قابلة تمامًا لوظيفة Copilot+.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي ProArt P16 أيضًا مزودًا بخيارات وحدة معالجة الرسومات حتى وحدة معالجة الرسومات للحاسب المحمول Nvidia GeForce RTX 4070 للحصول على 321 TOPS من جودة الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للشركة، تسمح درجات الحرارة في ProArt P16 بما يصل إلى 70 واط TDP لوحدة المعالجة المركزية وما يصل إلى 105 واط لوحدة معالجة الرسومات.

يتميز جهاز ProArt P16 بشاشة تعمل باللمس مقاس 16 بوصة بنسبة ابعاد 16:10 من Asus Lumina OLED 4K والتي تم تصنيفها لتغطية نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100 بالمئة وسطوع يصل إلى 500 نتس في المتر المربع.

تأتي لوحة ProArt DialPad المميزة مدمجة في لوحة اللمس. وبالمقارنة مع الجيل الثالث عشر السابق من Intel (يبدأ من 2000 دولار أمريكي على Amazon)، يوفر ProArt 16 الجديد الآن منفذ USB4 بسرعة 40 جيجابت في الثانية وشبكة Wi-Fi 7.

تقوم Asus أيضًا بتجميع وظائف إضافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات Story Cube و Muse Tree.

تعتبر Story Cube هي أداة لإدارة الأصول الرقمية لفهرسة وتنظيم مكتبات الوسائط بينما تقوم Muse Tree بإنشاء صور من المطالبات النصية وتسمح للمستخدمين بتحسينها بشكل أكبر.

يتيح لك مفتاح Copilot المخصص استدعاء برنامج الدردشة الآلي من مايكروسوفت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بلمسة زر واحدة.

لم يتم الكشف بعد عن معلومات الأسعار والتوفر لجهاز Asus ProArt P16.

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