تكنولوجيا: جهاز العرض الذكي الجديد Unico Neo PS1 يصل بتخفيض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح جهاز العرض الذكي Unico Neo PS1 الآن جزء من حملة تمويل جماعي على Indiegogo.

وقد تم تصميم الجهاز للاستخدام في المنزل أو في الهواء الطلق، وهو صغير نسبيًا بأبعاد 190 × 94 × 67 ملم (~7.5 × 3.7 × 2.7 بوصة).

كانت الحملة تضم أكثر من 375 داعم، وجمعت أكثر من 118000 دولار أمريكي وتجاوزت هدف التمويل البالغ 5000 دولار أمريكي.

يحتوي جهاز Neo PS1 على مصدر ضوء LED، والذي يقال إنه يولد ما يصل إلى 1000 لومن ANSI ويستمر لمدة تصل إلى 30000 ساعة.

ويتمتع جهاز العرض DLP بدقة أصلية تبلغ 1080 بكسل ولكن يمكنه فك تشفير محتوى 4K. وبفضل نسبة الإسقاط 0.26:1، يمكنك استخدام جهاز العرض لالتقاط صور يصل عرضها إلى 150 بوصة (~380 سم)، ويتم تحسين الصورة باستخدام أدوات مثل التصحيح التلقائي والتركيز.

يتيح لك Android TV 13 بث المحتوى من العديد من التطبيقات الشائعة، كما يسمح اتصال Bluetooth و Wi-Fi مزدوج النطاق ببث الشاشة لاسلكيًا.

تشمل الميزات الأخرى وضع سطح المكتب وجهاز التحكم عن بعد المصاحب وزوج من مكبرات الصوت المدمجة بقدرة 5 واط. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المنافذ الموجودة بالجهاز USB-A 3.2 Gen2 و HDMI 2.0 ومقبس صوت.

تقدم حملة جهاز العرض Unico Neo PS1 تعهدًا مبكرًا بمبلغ 299 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يوصف بأنه خصم بنسبة 60 بالمئة على سعر التجزئة المقترح البالغ 749 دولارًا أمريكيًا.

وتتوقع الشركة أن يتم شحنها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم في شهر أغسطس المقبل. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي قد يرغب الداعمون المحتملون في أخذها في الاعتبار قبل الشراء.

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