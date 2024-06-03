تكنولوجيا: أجهزة ASUS TUF Gaming A14 و A16 تصبح رسمية بتصميمات وميزات جديدة #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ASUS عن أجهزة الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب مقاس 14 بوصة TUF Gaming A14 وأجهزة الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب TUF Gaming A16 مقاس 16 بوصة في فعاليات Computex 2024 مع مزيج من معالجات AMD Ryzen AI ووحدات معالجة الرسوميات NVIDIA RTX 40.

وبصرف النظر عن الشاشة الأكبر في TUF A16، يتشارك كلا الجهازين المحمولين في الكثير من الميزات.

يتميز ASUS TUF Gaming A16 بهيكل جديد بسمك 17.9 ملم ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90%. ويحتوي الهيكل على شاشة لمس أكبر بنسبة 10% ومفاتيح أسهم كاملة الحجم، وكلاهما عبارة عن تحسينات على TUF Gaming A16 الحالي.

استكمالًا للجزء الخارجي من ASUS TUF Gaming A16، فإننا ننظر إلى:

منفذين USB 3.2 Gen 2 Type-A

منافذ USB 4 مزود بمنفذ DisplayPort 2.1

منفذ USB 3.2 من النوع C واحد مع دعم 100 واط من توصيل الطاقة

مقبس إيثرنت RJ45

مخرج HDMI 2.1

مقبس كومبو مقاس 3.5 ملم

ومن الداخل، يتم تشغيل ASUS TUF Gaming A16 الجديد بأحدث معالجات AMD Ryzen AI المستندة إلى بنية Zen 5.

تقوم ASUS بإقران وحدات المعالجة المركزية مع ما يصل إلى وحدة معالجة الرسومات للحاسب المحمول RTX 4070 وذاكرة LPDDR5X-7500.

ويعد حل التبريد الأفضل مع مراوح تدفق Arc من الجيل الثاني والمشتت الحراري كامل العرض مسؤولاً عن ترويض الأجزاء الداخلية. وأخيرًا، يحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بقدرة 90 واط.

بالانتقال إلى الشاشة، تتميز شاشة ASUS TUF Gaming A16 بحجم 16 بوصة ودقة 2.5K، ونسبة سطوع 400 نتس في المتر المربع، وأوقات استجابة 3 مللي ثانية، ومعدل تحديث 165 هرتز. بالإضافة إلى ذلك، تدعي شركة ASUS أن اللوحة تغطي 100% من نطاق sRGB.

مثل ASUS TUF Gaming A16 الأكبر، فإن ASUS TUF Gaming A14 الأصغر حجمًا يجلب أيضًا معالجات Ryzen AI الجديدة إلى المزيج جنبًا إلى جنب مع رسومات NVIDIA RTX 40 وذاكرة LPDDR5X-7500.

ومع ذلك، فإن ASUS TUF Gaming A14 يجب أن يكتفي فقط بوحدة معالجة رسومات الحاسب المحمول RTX 4060 في الطرف العلوي، وبطارية أصغر بقوة 73 واط في الساعة، ونظام إجمالي TDP يبلغ 100 واط (110 واط في وضع Turbo) مقابل 160 واط من الاصدار الأكبر.

كما يتميز ASUS TUF Gaming A14 بتصميم جديد بسمك 16.9 ملم مع إغلاق الغطاء. يحتوي الهيكل ذو الطراز العسكري على شاشة مقاس 14 بوصة بإطارات رفيعة وكاميرا ويب بدقة FHD مع دعم Windows Hello وشاشة لمس زجاجية ولوحة مفاتيح بمسافة 1.7 ملم.

وعلى واجهة الشاشة، يتطابق ASUS TUF Gaming A14 مع شقيقه في كل شيء ما عدا الحجم. لذلك، يبلغ حجم الشاشة 14 بوصة قطريًا بدقة 2.5K، ومعدل تحديث 165 هرتز، و 400 نتس في المتر المربع، وزمن استجابة 3 مللي ثانية.

ويضم الجهاز ما يلي:

قارئ بطاقة microSD

منفذين USB 3.2 Gen 2 Type-A

منفذ USB 4 من النوع C إلى جانب منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C واحد

HDMI 2.1 ومقبس الصوت

لم تعلن ASUS بعد عن التوفر والأسعار لـ TUF Gaming A14 و A16.

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