تكنولوجيا: الإعلان عن Asus ZenBook S16 مع معالجات AMD Ryzen AI الجديدة #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توقع تسريب سابق أن تعرض شركة Asus جهاز ZenBook S16 الجديد في معرض Computex 2024 إلى جانب مجموعة كبيرة من أجهزة الحواسب المحمولة الأخرى. والآن، أصبح الجهاز رسمي مع معالج AMD Strix Point وبعض المواصفات المثيرة للاهتمام.

يبلغ سمك الجهاز 11 ملم ويزن 1.5 كجم فقط بفضل ما تسميه شركة Asus هيكل Ceraluminum. ويعد ZenBook S16 أحد أجهزة الحواسب المحمولة العديدة التي تتخلص من زر Windows الشهير لمفتاح Copilot الجديد.

لسوء الحظ، لم تذكر Asus وحدة المعالجة المركزية الدقيقة التي تعمل على تشغيل ZenBook S16 الجديد. ونظرًا لأن AMD كشفت عن طرازين فقط، وهما إما Ryzen AI 9 HX 370 أو Ryzen AI 9 365، يمكنك إقرانه بما يصل إلى 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5x ومحرك أقراص NVMe SSD بسعة 2 تيرابايت.

وأخيرًا، تعمل بطارية بقوة 78 واط في الساعة على تشغيل الحاسب المحمول. لا يشتمل الحاسب المحمول على دبوس شحن مخصص، مما يجبر المستخدمين بشكل فعال على استخدام أحد منفذي USB 4.0.

تشتمل عمليات الإدخال/الإخراج الأخرى الموجودة في Asus ZenBook S16 على مقبس صوت مقاس 3.5 ملم ومنفذ HDMI وقارئ بطاقة SD ومنفذ USB من النوع A بسرعة 20 جيجابت في الثانية. كما تشمل خيارات الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 7 و Bluetooth.

يأتي ZenBook S16 مزودًا بستة مكبرات صوت تم ضبطها بواسطة Harman Kardon، مع دعم Dolby Atmos.

علاوةً على ذلك، يأتي Asus ZenBook S16 مزودًا بشاشة OLED مقاس 16 بوصة تعمل باللمس بدقة 3K وبتردد 120 هرتز. وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 90 بالمئة ويتم تقديم الجهاز بلونين: الأبيض والرمادي.

تشمل الميزات الأخرى كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل متوافقة مع Windows Hello ودعم Windows Passkeys وشريحة أمان Microsoft Pluton.

يبدأ سعر Asus ZenBook S16 من 1399 دولارًا وسيكون متاحًا للشراء في الأسابيع المقبلة.

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