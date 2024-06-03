تكنولوجيا: شركة Acer تطلق كاميرا SpatialLabs Eyes 3D المدمجة مع البث المباشر ومكالمات الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مدار السنوات الماضية، بذلت شركة Acer جهدًا كبيرًا في تطوير SpatialLabs، وهو نظام بيئي متكامل وعملي لإنشاء المحتوى ثلاثي الأبعاد وعرضه، بما في ذلك أجهزة الحواسب المحمولة Predator Helios 3D 15 و Aspire 3D 15، ومجموعة شاشات SpatialLabs View 3D، ومجموعة من الأدوات البرمجية للمطورين.

والآن، فقد أطلقت الشركة القطعة الأخيرة؛ كاميرا SpatialLabs Eyes Stereo، أو ASEC-1، وهي كاميرا مجسمة مدمجة تسمح لأي شخص بالتقاط محتوى ثلاثي الأبعاد بسهولة.

تأتي الكاميرا بأبعاد 10.4 × 6.5 × 2.3 سم (4 × 2.5 × 0.9 بوصة)، ووزن 220 جم (0.4 رطل)، وذلك يجعل ASEC-1 بنفس حجم الكاميرا الرقمية المدمجة النموذجية تقريبًا.

كما ان الجهاز مقاوم للعوامل الجوية، ويحتوي على مرآة سيلفي من الجهة الامامية، وكلاهما من اللمسات اللطيفة لمثل هذا الجهاز.

تتمتع العدسات بطول بؤري مكافئ يبلغ 21 ملم وفتحة f/2.0. يوجد خلفهما مستشعران بدقة 8 ميجابكسل، واللذان يقومان بإخراج الصور بدقة تصل إلى 7680 × 2160 ومقاطع فيديو بدقة 7680 × 2160 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بتنسيق جنبًا إلى جنب (SBS). يوجد أيضًا تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS)، ويمكن استخدام شاشة اللمس مقاس 2.4 بوصة للتركيز والقياس الموضعي.

وبطبيعة الحال، فإن الميزة الحقيقية في قبعته هي القدرة على البث المباشر ومكالمات الفيديو ثلاثية الأبعاد. يتم تمكين البث المباشر على YouTube والأنظمة الأساسية الأخرى من خلال SpatialLabs Player 3.0، بينما تتطلب مكالمات الفيديو، المدعومة على Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet، أداة مكالمات الفيديو SpatialLabs التي سيتم إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.

تعد ميزات البث المباشر وعقد مؤتمرات الفيديو مثيرة بشكل خاص بالنظر إلى أن الفيديو ثلاثي الأبعاد الذي تم التقاطه مثالي للعرض ليس فقط على أجهزة الحواسب المحمولة والشاشات من Acer SpatialLab Edition، ولكن أيضًا على نظارات VR/AR مثل Meta Quest 3 وApple Vision Pro.

ستكون كاميرا SpatialLabs Eyes متاحة في الربع الثالث من هذا العام، وسيبدأ سعرها من 549 دولارًا (549 يورو في أوروبا).

وإلى جانب الكاميرا، ستقوم شركة Acer أيضًا بإصدار العديد من الأدوات البرمجية الجديدة للمطورين، بما في ذلك المكونات الإضافية لـ Unreal و Unity.

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