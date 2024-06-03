تكنولوجيا: Acer تطلق جهاز Chromebook Plus Spin 714 بمنصة Google AI مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت إيسر جهاز Chromebook Plus Spin 714 المتحول بتصميم نحيف يدعم مميزات الذكاء الإصطناعي التوليدي المحسنة للإتصال والمهام الإبداعية والتعاون لتنفيذ المهام، ولقد قدمت Acer هذا الإصدار بميزة “ساعدني للكتابة” التي تتوفر من خلال النقر السريع إلى اليمين.

كما تقدم إيسر تطبيق Google Photos بمميزات محرر الصور”Magic Editor”، وروبوت الدردشة Gemini وغيرها من المميزات، كما يأتي الجهاز بتصميم يدعم الإنتاجية بكفاءة أعلى مع مفصل للشاشة 360 درجة يدعم ضبط شاشة الجهاز بأكثر من زاوية.

ولقد أكد “Massimiliano Rossi” نائب رئيس قسم المنتجات في Acer أن جهاز Chromebook Plus Spin 714 يأتي بمواصفات تدعم تنفيذ مهام الذكاء الإصطناعي عبر منصة Google AI التي تقدم كجزء الآن من منصة ChromeOS.

كما أضاف أن جهاز Chromebook يعمل على دفع تجربة بأعلى مستوى من الآداء، وتكامل أكبر مع منصة ChromeOS.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Chromebook Plus Spin 714 للمستخدمين المشتركين في “Enterprise” والمستخدمين من الطلاب والمؤسسات التعليمية، كما يوفر Acer Chromebook Plus Spin 714 عدد من الإمكانيات لإدار العمل، والأغراض التعليمية.

ويمكن لهذا الإصدار أن يقدم الدعم الجيد للمستخدمين في قطاعات IT بدعم من مميزات مثل الذكاء الإصطناعي، وتكامل بناء الجهاز مع إعدادات الآمان والحماية والتي تهدف لتوفير الحماية اللازمة للتطبيقات والبيانات.

كما تعزز Acer نظام Chrome التعليمي من خلال تحديثها الجديد، والذي يتيح للمؤسسات التعليمية إدارة نظام ChromeOS بما يواكب إحتياجات الفرد من طلاب أو معلمين.

ومع إمكانيات الإدارة المقدمة في جهاز سيتوفر لمشرف IT دعم عل مدار اليوم ولمدة 7 أيام خلال الأسبوع من جهاز دعم جوجل لإستكشاف أخطاء نظام ChromeOS.

من جانب أخر تقدم Acer جهاز Acer Chromebook Plus Spin 714 (CP714-1H) بتصميم أنيق يدعم التحول إلى عدد من الأوضاع، كما يتميز الجهاز بتصميم صغير الحجم يدعم التنقل السريع.

كما يعد Chromebook Plus Spin 714 (CP714-1H) إصدار مثالي للرحلات يتميز بأعلى متانة في التصميم، وتوازن بين الآداء والتصميم المحمول، ويدعم تنفيذ المهام أثناء التنقل بشكل سريع، وإستجابة سريعة مع أعلى كفاءة في تنفيذ المهام المتعددة، أو التعاون لتنفيذ مهام العمل.

وتقدم Acer الجهاز بسلسلة معالجات Intel® Core™ Ultra 7 التي تدعم Acer Chromebook في تنفيذ مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة من جوجل وتطبيقات Adobe.

أيضاً تدعم منصة Google AI كتابة النصوص بسلاسة لإنشاء خلفيات بتصميم فريد، مع دعم تحرير الصور ومقاطع الفيديو عبر تطبيقات Adobe Photoshop وLumaFusion.

كما يقدم روبوت الدردشة “Gemini” مميزات تشمل إنشاء وتلخيص الملاحظات، وإضفاء طابع شخصي على البريد الإلكتروني لدعم إنتاجية أفضل وتنظيم بكفاءة أعلى.

ويدعم جهاز Chromebook تنفيذ المهام الإنتاجية على مدار اليوم بسرعة مضاعفة في التخزين والذاكرة، أيضاً يتميز الجهاز بتصميم معدني أنيق، كما يدعم معايير MIL-STD 810 في المقاومة، وتقنية الشحن السريع، مع عمر أطول للبطارية.

أيضاً يأتي Acer Chromebook Plus Spin 714 بتصميم متحول 2 في 1 ويدعم المفصل الإنحناء بزاوية 360 درجة، لدعم المستخدم في سيناريوهات مختلفة من مهام العمل، وتتضمن الأوضاع المدعومة في الجهاز وضع الجهاز اللوحي وجهاز الحاسب المحمول، كما يدعم قلم stylus للرسم مع قاعدة USI لتثبيت القلم.

ويضم جهاز Chromebook شاشة بخاصية اللمس بحجم 14 إنش وجودة عرض WUXGA أو بدقة 1920 في 1200 بيكسل تقدم عرض نقي وواضح، مع دعم معايير sRGB في تغطية الألوان بنسبة 100%، لذا ستقدم مميزات الذكاء الإصطناعي مثل “Google Photos Magic Editor” وميزة إنشاء الخلفيات بالذكاء الإصطناعي التوليدي رؤية جديدة في تصور الشكل النهائي للصور المبتكرة التي تظهر بعرض غامر على شاشة الجهاز المميزة بحواف نحيفة.

الجهاز يأتي أيضاً بطبقة حماية من زجاج Corning® Gorilla® المضاد للميكروبات لمقاومة الخدوش أو البقع أو مقاومة تعرض الجهاز للبكتريا.

وتتكامل التجربة المقدمة في جهاز Acer Chromebook Plus Spin 714 مع كاميرة webcam المميزة بجودة عرض QHD بدقة 1440 بيكسل، والتي ستدعم المستخدمين بأعلى جودة عرض في إجتماعات الفيديو أو أثناء البث على شبكة الإنترنت في الفصول الدراسية، وإجتماعات العمل أو العائلة، مع مميزات للفيديو والصوتيات مدعومة بتقنية الذكاء الإصطناعي لتعزيز وضوح الصور ونقاء الصوتيات وضبط الإضاءة، وإلغاء الضوضاء، مع طمث الخلفية.

الكاميرة تدعم أيضاً تقنية خفض مؤقت للضوضاء لدفع أعلى جودة عرض للصورة حتى مع ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تأتي الكاميرة بغالق فعلي لحماية خصوصية المستخدم، مع اثنان من الميكروفونات، ودعم معايير DTS® في الصوتيات لدفع أعلى جودة في الصوتيات وخفض التشويش لأدنى مستوى لتجربة أعلى كفاءة في المؤتمرات.

ويدعم جهاز Chromebook الإتصال بتقنية Wi-Fi 6E، ودعم تقنية البلوتوث ™ 5.1، كما يضم عدد من المنافذ تشمل HDMI 2.0، واثنان من منافذ USB فئة C، وThunderbolt™ 4، ومنفذ USB فئة A.